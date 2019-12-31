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Нападение на танкер у берегов Камеруна: похищены люди

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  Ирина Александрова 
Нападение на танкер у берегов Камеруна: похищены люди
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Неизвестные совершили вооруженный налет на танкер Happy Lady под флагом Греции, стоящий на якоре у берегов Камеруна. Как сообщается, похищены восемь членов экипажа. Среди них пять граждан Греции, два уроженца Филиппин и украинец. Всего на борту находилось 28 человек. В результате нападения один член экипажа получил ранения. Судно предназначалось для перевозки химикатов и нефтепродуктов. Министерство иностранных дел Греции следит за развитием ситуации.

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