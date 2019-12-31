Крыса стучится в дверь

Наступающий 2020-ый - в традиции Поднебесной будет годом Металлической Крысы.

Именно крыса открывает 12-летний цикл китайского зодиака. Крыса за исходную точку, из которой возникли все элементы Вселенной. А еще именно Крыса, как явствует из легенды, всегда доказывает преимущество хитрости и веселья перед грубой физической силой.

Мастер фен-шуй Донг предсказывает будущее, гадая по "Книге перемен": "В Новом году будет поспокойнее, люди не будут часто прибегать к насилию. Металл, с другой стороны, символизирует и смертельную опасность. Но она подстерегает не на полях сражений. Может вернуться "холодная война". Следующий год - это и год воды, то есть процветания и благополучия".

Предыдущим годом Крысы был 2008-ой. Он запомнился военным конфликтом в Южной Осетии и банковским кризисом, который привел к мощным потрясениям в мировой финансовой системе.

Год Крысы наступит 25 января.

С Наступающим!