Австралия: новые жертвы огня

В австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория вопреки прогнозам положение катастрофическое, сообщается о 260 новых пожарах. На восточном побережье - жара в 40 градусов с сильным ветром.

Местных жителей массово эвакуируют. Там, где дороги закрыты и эвакуация невозможна, люди пытаются укрыться от жары и огня на пляжах, их доставят в безопасное место морским путем.

Во вторник стало известно о двух новых жертвах стихии - отце и сыне из города Кобарго, который был почти полностью разрушен огнем.

Всего с сентября погибли 11 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести, однако власти опасаются, что никто из них не выжил. Смерть третьего пожарного-добровольца в эти выходные была вызвана мощным ветром, который поднял с земли и перевернул его 10-тонный грузовик.

В Новом Южном Уэльсе пожар уничтожил более 3 миллионов гектаров леса, в том числе ряд национальных парков и охраняемых мест обитания коал. Разрушены тысячи жилых домов и административных и хозяйственных построек.