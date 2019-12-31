Новый год в дыму

Без праздников и выходных: в Новый год австралийские пожарные продолжают схватку с с огнем, в которой пока проигрывают. В штатах Новый Южный Уэльс и Виктория вопреки прогнозам положение катастрофическое, там - 260 новых пожаров на фоне 40-градусной жары. Власти сообщают о семи пропавших без вести, опасаясь, что эти люди погибли. К настоящему времени подтверждены 12 смертей от огня. Местные жители пристально следят за метеосводками.

"Очень нервная обстановка, очень, - говорит Джим Форд из города Новра. - Мы уже неделю живем с нависшей над нами угрозой, в происходящее невозможно поверить. Мы видим, что ветер сменился, над нами проходит фронт, и огонь теперь движется туда, прямо к нашим домам. Очень страшно, если честно".

В Новый год предупреждения о чрезвычайной ситуации и необходимости немедленно покинуть дома получили жители восьми регионов штата Виктория. Там, где дороги закрыты и эвакуация невозможна, люди пытаются укрыться от огня на пляжах.

Австралия ведет схватку с сильнейшими пожарами с середины октября. Огонь затронул территорию в 4 миллиона гектаров – это и населенные пункты, и леса, и национальные заповедники. Власти сообщили, что пожары уничтожили треть среды обитания коал; считается, что в пожарах погибли до 8 тысяч этих малоподвижных сумчатых. Спасенных, обожженных и обезвоженных животных принимают в специально открытых реабилитационных центрах.