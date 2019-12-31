Австралийский премьер принес 50 тысяч

Ошибка австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, уехавшего в отпуск в разгар пожаров, как оказалось, стоит дорого. В прямом смысле слова.

Художник Скотт Марш, высмеявший решение главы кабинета в виде граффити, выпустил под новый год серию футболок с аналогичным принтом, выручив 50 тысяч долларов.

Сам премьер-министр уже извинился перед гражданами за несвоевременную отлучку, призвав их не падать духом. "Природа пожаров очень сложна, и нас ждут трудные дни, недели, месяцы, - заявил Скотт Моррисон. - Я бы хотел, конечно, более оптимистичных новостей на новый год, но мы всегда можем черпать оптимизм в удивительной стойкости австралийцев. В прошлом у нас уже случались подобные бедствия и мы справлялись".

Скотт Моррисон уехал в канун Рождества в отпуск на Гавайи, вызвав недовольство и недоумение у сограждан. На высмеивающем его решение граффити премьер изображен в колпаке Санта Клауса, надпись рядом гласит: "Счастливого кризиса!". Художник сообщил, что передает выручку от продажи футболок пожарным службам страны.

Которые с середины октября пытаются взять под контроль мощнейшие возгорания, разрушающие восточное побережье страны. Огонь уничтожает населенные пункты, национальные парки, леса, есть жертвы.