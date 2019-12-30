Якутия, - 50°

В то время как жители многих районов России только мечтают о настоящей зиме, а в центр Москвы в преддверии Нового года даже завезли искусственный снег, в Якутии столбики термометров начали опускаться до минус 45 градусов, а местами и до минус 50. В понедельник самая низкая температура была зафиксирована в Верхоянске, на севере Якутии, который также называют "самым холодным местом на Земле". Аварийные службы приведены в состояние повышенной готовности, однако для местных жителей такие экстремальные температуры не являются неожиданностью.

"Мы уже привыкшие, мы ж на Севере живем и не чувствуем холод, пусть хоть минус 60 градусов, хоть 70... Все равно как работали, так и работаем", - говорит эта женщина.

В таких условиях спасатели рекомендуют не стоять на одном месте, двигаться, чтобы не замерзнуть, укрываться от ветра и греться в помещениях. Однако многие здесь считают, что якутские морозы – не проклятье, а их гордость. И, конечно, чего не сделаешь ради столь популярных сегодня фотосессий. Местные красавицы готовы позировать перед фотокамерами даже в минус 50.