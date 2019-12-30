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Дети под прицелом

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  Екатерина Гусева 
Дети под прицелом
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Уходящее десятилетие стало рекордным за 30 лет по количеству стран, вовлеченных в кровопролитные конфликты, сообщают эксперты ООН. Отмечая резкое ухудшение положения несовершеннолетних в кризисных регионах: так, детский фонд ООН ЮНИСЕФ зафиксировал трехкратное увеличение эпизодов насилия в отношении детей с 2010 года - до 170 тысяч случаев.

24 тысячи таких эпизодов пришлись, по данным специалистов, на 2018 год, 10 тысяч – на первое полугодие 2019. Эксперты напоминают, что оперируют официальной статисткой и что огромное число преступлений остаются незадокументированными.

Под насилием против детей в ЮНИСЕФ понимают широкий спектр преступлений - убийства, увечья, сексуальное насилие, похищения, отказ в предоставлении гуманитарной помощи, рекрутирование для участия в боевых действиях, вооруженные нападения на школы и больницы. Половина случае гибели и травмирования детей с 2010 года связаны с авиаударами или подрывом на противопехотных минах.

В составленном специалистами перечне стран, где дети подвергаются самому большому риску, лидируют Сирия, Йемен и Афганистан. Ранее в ЮНИСЕФ отметили, что к концу десятилетия число детей, ставших беженцами и мигрантами и путешествующими в одиночку, увеличилось в пять раз и достигло рекордного значения.

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