Цена протеста

26 дней всеобщей забастовки во Франции вылились во многомиллионные потери для всех охваченных стачкой отраслей. Авангард протестного движения – французские транспортники – подсчитали: день забастовки национальных железных дорог обходится в 20 миллионов евро, день простоя большей части парижского метро – 3 миллиона. По оценкам властей, суммарно отмены поездов в канун Рождества принесли 600 миллионов евро убытков. Туристы изумлены терпением французов.

"Я удивлена, что забастовка затянулась на месяц, - говорит гостья Парижа. - Обычно акции протеста не длятся так долго, максимум пару дней. Думаю, это очень тяжело для местных жителей".

Бессрочная забастовка против пенсионной реформы стала настоящим ударом для ресторанно-гостиничного сектора, где праздники обычно означают увеличение числа бронирований. Но только не в этом году: парижские заведения отмечают спад числа посетителей в диапазоне 10-30%, причем речь идет не столько об иностранных туристах, сколько о французах из других регионов, которым в эти праздники добраться до Парижа оказалось и сложно, и дорого.

Меньше приезжих - меньше покупок, на которые так рассчитывали столичные магазины. В прошлом году новогодний шопинг был сорван акциями "желтых жилетов", в этом году ситуация не улучшилась. Торгово-промышленная палата Парижа сообщает о 30-50-процентом снижении покупательской активности.

Итоги декабрьской забастовки подводить рано. Ясно одно: за срыв привычного предпраздничного ритма Франция заплатит дорого.