Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Объединенные Арабские Эмираты

Роналду и Бронз - игроки года по версии Globe Soccer Awards

 Комментарии
  Ирина Александрова 
Роналду и Бронз - игроки года по версии Globe Soccer Awards
Авторское право
ap
Размер текста Aa Aa

Нападающий национальной команды Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в шестой раз за свою карьеру признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения награды состоялась в Дубае. В борьбе за почетное звание Роналду обошел защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Лучшей футболисткой уходящего года признана защитник женского "Лиона" и женской сборной Англии Люси Бронз.

"2019-ый был потрясающим годом, особенно для женского футбола. Столько побитых и установленных рекордов, столько всего нового... В том числе, эта награда. Я очень благодарна и горжусь даже тем, что вообще была номинирована", - сказала Бронз.

Английский "Ливерпуль" стал лучшим клубом года. Его наставник Юрген Клопп, который привел "Ливерпуль" к победе в Лиге чемпионов, назван лучшим тренером.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.