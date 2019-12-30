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Россия

В Петербурге предотвращены несколько терактов

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  Марика Димитриади 
В Петербурге предотвращены несколько терактов
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Pixabay
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Российским спецслужбам благодаря информации, полученной от американских коллег, удалось предотвратить два теракта в Петербурге в период новогодних праздников. Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил за помощь Дональда Трампа.

"Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций".

В 2017 году спецслужбы США также помогли российским коллегам предотвратить теракты в Казанском соборе и в других людных местах города.

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