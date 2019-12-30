20 главных событий эпохи Владимира Путина

31 декабря 2019 года исполнится 20 лет со дня знаменитого новогоднего послания Бориса Ельцина, во время которого первый российский президент объявил об отставке и назначил на свое место Владимира Путина. Мы решили посмотреть на 20 главных событий, которые произошли в России за это время.

1. Завершение Второй чеченской войны

Вторая чеченская война началась в сентябре 1999 года, но активные боевые действия велись и в первый год прихода Владимира Путина во власть. Официально режим контртеррористической операции (КТО) в Чечне был отменен только в 2009 году.

Житель Грозного несет на руках мать, потерявшую сознание во время КТО. 18 декабря 2000. AP Photo/Yuri Tutov

2. Гибель подлодки "Курск"

Атомная подводная лодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года, унеся жизни 118 человек. Событие стало самой масштабной катастрофой в истории российского подводного флота.

Операция "Регалия" по вскрытию корпуса АПЛ и поиску погибших моряков. В операции участвовали российские и норвежские водолазы. . 22 октября 2000. AP Photo/Pool

3. Затопление орбитальной станции "Мир"

Российская орбитальная станция "Мир" была затоплена в Тихом океане 23 марта 2001 года. Станция находилась в космосе 15 лет вместо запланированных пяти и стала предшественницей МКС. Причинами возвращения на Землю стали изношенность, устаревшее оборудование и недостаток средств на ее содержание.

Орбитальная станция "Мир" в космосе. 23 сентября 1996. AP Photo/NASA TV

4. Теракт на Дубровке

Теракт в Театральном центре на Дубровке, известный также как "Норд-Ост", длился с 23 по 26 октября 2002 года. Группа вооруженных боевиков, требовавшая прекращения боевых действий в Чечне, захватила в заложники 916 человек, 130 из них погибли, более 700 пострадали. Такое большое число жертв некоторые родственники погибших и эксперты связывают с организацией операции по освобождению театрального центра.

ВНИМАНИЕ! ШОКИРУЮЩИЙ КАДР.

Участник спасательной операции выносит одного из заложников. 23 октября 2002. AP Photo/Dmitry Lovetsky

5. Теракт в Беслане

1 сентября 2004 года боевики захватили и несколько дней удерживали школу №1 города Беслана, в которой находились 1128 человек - дети, их родители и работники школы. В результате теракта погибли 333 человека, из них 186 детей, свыше 800 человек пострадали. Это крупнейший в истории России теракт по количеству жертв.

ВНИМАНИЕ! ШОКИРУЮЩИЙ КАДР.

Мужчина выносит на руках мальчика, которому удалось сбежать из здания школы в Беслане. 3 сентября 2004. AP Photo/Ivan Sekretarev

6. Убийство Анны Политковской

Журналистку "Новой газеты" Анну Политковскую, известную освещением событий Второй чеченской войны, застрелили 7 октября 2006 года в лифте собственного дома. Убийство признали заказным, организаторы и исполнители преступления получили от 11 лет до пожизненного заключения. Заказчики - не найдены.

ВНИМАНИЕ! ШОКИРУЮЩИЙ КАДР.

Прощание с Анной Политковской. 10 октября 2006. AP Photo/Sergey Ponomarev

7. Российско-грузинская война

Война между Россией и Грузией на территории Южной Осетии началась 8 августа 2008 года и длилась пять дней. По данным Тбилиси, в результате конфликта Южную Осетию покинули более 20 тысяч грузин. Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом защитить право всех беженцев и их потомков на возвращение в регион.

Жители Цхинвали идут по разрушенному городу. 16 августа 2008. AP Photo/Sergey Grits

8. Протестная зима

Массовые акции протеста в России начались после выборов в Государственную думу 4 декабря 2011 года, прошедших, по заявлением оппозиции, со значительными нарушениями. Один из самых знаковых митингов 6 мая 2012 года на Болотной площади собрал десятки тысяч человек и закончился столкновениями с полицией. Против некоторых участников были открыты уголовные дела, закончившиеся реальными сроками.

Митинг "За честные выборы" в Москве. 10 декабря 2011. AP Photo/Sergey Ponomarev

9. Олимпийские игры в Сочи

В Сочи прошли XXII Зимние Олимпийские игры, во время которых было разыграно 98 комплектов медалей. Россия выиграла 29 медалей, включая 11 золотых, заняв первое место.

Фейерверки на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. 7 февраля 2014. AP Photo/Bernat Armangue

10. Конфликт на востоке Украины

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после массовых выступлений за подписание ассоциации с ЕС и свержения президента страны Виктора Януковича. Несогласные с политикой Киева пророссийские сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик требуют от украинских властей автономии. Киев и Запад обвиняют Россию в участии в конфликте. Россия эти обвинения отрицает.

Пророссийские сепаратисты готовятся к бою в аэропорту Донецка. 31 августа 2014. AP Photo/Mstislav Chernov

11. Аннексия Крыма

16 марта 2014 года в Крыму прошло голосование о статусе полуострова, которое Россия называет референдумом. 97% участников, по официальным данным, проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина и большинство стран-членов ООН не признают факт проведения референдума и обвиняют Россию в аннексии украинской автономии.

Сторонники вхождения в состав РФ празднуют результаты голосования в Симферополе. 16 марта 2014. AP Photo/Vadim Ghirda

12. Военная операция в Сирии

Россия официально начала проводить военные операции в Сирии на стороне официального Дамаска в сентябре 2015 года. Эксперты считают, что именно благодаря Кремлю Башару Асаду удалось удержать власть и значительно ослабить террористические формирования и оппозицию. Запад обвиняет Россию в пособничестве режиму Асада и убийстве мирных жителей во время боевых действий.

Российские саперы принимают участие в разминировании Пальмиры. 8 апреля 2016. Russian Defense Ministry Press Service Photo via AP

13. Создание Евразийского экономического союза

Россия, Беларусь и Казахстан подписали договор о Евразийском экономическом союзе 29 мая 2014 года. Государства обязались гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в своих границах. Позднее к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия.

AP Photo/RIA-Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service

14. Убийство Бориса Немцова

Оппозиционера Бориса Немцова убили несколькими выстрелами в спину недалеко от Красной площади в Москве 27 февраля 2015 года. Исполнителей преступления приговорили к большим тюремным срокам. Заказчики - не найдены.

ВНИМАНИЕ! ШОКИРУЮЩИЙ КАДР.

Правоохранители обследуют тело убитого Бориса Немцова. 28 февраля 2015. AP Photo/Pavel Golovkin

15. Чемпионат мира по футболу

В 2018 году в России прошел Чемпионат мира по футболу. Соревнования принимали 11 российских городов, национальная сборная страны дошла до четвертьфинала. Победителем ЧМ-2018 стала Франция, обыграв сборную Хорватии со счетом 4:0.

Российский фанат во время просмотра матча ЧМ по футболу. 23 июня 2018. AP Photo/Alexander Zemlianichenko

16. Строительство Крымского моста

В декабре 2019 года Россия завершила строительство 19-километрового моста через Керченский пролив, соединившего Россию и Крым в обход Украины. Киев и Западные страны осудили его строительство.

Крымский мост. 14 марта 2018. Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP

17. Допинговый скандал

В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило российских спортсменов в массовом применении допинга во время Олимпийских игр в Сочи. В результате Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро страна выступила в сокращенном составе. На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

Спортсмены тренируются во время Олимпийских игр в Сочи. 23 февраля 2014. AP Photo/Gregorio Borgia

18. Автокефалия Украинской православной церкви

Синод Вселенского патриархата Константинополя предоставил украинской церкви автокефалию в октябре 2018 года, а также вывел УПЦ из подчинения Москве. В ответ Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем, назвав это решение политизированным.

Президент Украины Петр Порошенко и епископ Константинопольской православной церкви митрополит Эммануил. 15 декабря 2018. Mykhailo Markiv, Ukrainian Presidential Press Service/Pool Photo via AP

19. Пенсионная реформа

В июне 2018 года правительство внесло законопроект о повышении пенсионного возраста, вызвавший массовые протесты. 26 сентября Госдума приняла президентские поправки к реформе, повысив возраст выхода на пенсию для женщин до 60, а для мужчин до 65 лет.

Акция протеста против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге. 2 сентября 2018. AP Photo/Dmitri Lovetsky

20. Завершение действия ДРСМД

Россия и США прекратили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанном Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Незадолго до выхода из ДРСМД Дональд Трамп обвинил Москву в нарушении условий договора, в том числе из-за разработки крылатой ракеты наземного базирования 9M729.