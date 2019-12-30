20 главных событий эпохи Владимира Путина

31 декабря 2019 года исполнится 20 лет со дня знаменитого новогоднего послания Бориса Ельцина, во время которого первый российский президент объявил об отставке и назначил на свое место Владимира Путина. Мы решили посмотреть на 20 главных событий, которые произошли в России за это время.
1. Завершение Второй чеченской войны
Вторая чеченская война началась в сентябре 1999 года, но активные боевые действия велись и в первый год прихода Владимира Путина во власть. Официально режим контртеррористической операции (КТО) в Чечне был отменен только в 2009 году.
2. Гибель подлодки "Курск"
Атомная подводная лодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года, унеся жизни 118 человек. Событие стало самой масштабной катастрофой в истории российского подводного флота.
3. Затопление орбитальной станции "Мир"
Российская орбитальная станция "Мир" была затоплена в Тихом океане 23 марта 2001 года. Станция находилась в космосе 15 лет вместо запланированных пяти и стала предшественницей МКС. Причинами возвращения на Землю стали изношенность, устаревшее оборудование и недостаток средств на ее содержание.
4. Теракт на Дубровке
Теракт в Театральном центре на Дубровке, известный также как "Норд-Ост", длился с 23 по 26 октября 2002 года. Группа вооруженных боевиков, требовавшая прекращения боевых действий в Чечне, захватила в заложники 916 человек, 130 из них погибли, более 700 пострадали. Такое большое число жертв некоторые родственники погибших и эксперты связывают с организацией операции по освобождению театрального центра.
ВНИМАНИЕ! ШОКИРУЮЩИЙ КАДР.
5. Теракт в Беслане
1 сентября 2004 года боевики захватили и несколько дней удерживали школу №1 города Беслана, в которой находились 1128 человек - дети, их родители и работники школы. В результате теракта погибли 333 человека, из них 186 детей, свыше 800 человек пострадали. Это крупнейший в истории России теракт по количеству жертв.
ВНИМАНИЕ! ШОКИРУЮЩИЙ КАДР.
6. Убийство Анны Политковской
Журналистку "Новой газеты" Анну Политковскую, известную освещением событий Второй чеченской войны, застрелили 7 октября 2006 года в лифте собственного дома. Убийство признали заказным, организаторы и исполнители преступления получили от 11 лет до пожизненного заключения. Заказчики - не найдены.
ВНИМАНИЕ! ШОКИРУЮЩИЙ КАДР.
7. Российско-грузинская война
Война между Россией и Грузией на территории Южной Осетии началась 8 августа 2008 года и длилась пять дней. По данным Тбилиси, в результате конфликта Южную Осетию покинули более 20 тысяч грузин. Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом защитить право всех беженцев и их потомков на возвращение в регион.
8. Протестная зима
Массовые акции протеста в России начались после выборов в Государственную думу 4 декабря 2011 года, прошедших, по заявлением оппозиции, со значительными нарушениями. Один из самых знаковых митингов 6 мая 2012 года на Болотной площади собрал десятки тысяч человек и закончился столкновениями с полицией. Против некоторых участников были открыты уголовные дела, закончившиеся реальными сроками.
9. Олимпийские игры в Сочи
В Сочи прошли XXII Зимние Олимпийские игры, во время которых было разыграно 98 комплектов медалей. Россия выиграла 29 медалей, включая 11 золотых, заняв первое место.
10. Конфликт на востоке Украины
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после массовых выступлений за подписание ассоциации с ЕС и свержения президента страны Виктора Януковича. Несогласные с политикой Киева пророссийские сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик требуют от украинских властей автономии. Киев и Запад обвиняют Россию в участии в конфликте. Россия эти обвинения отрицает.
11. Аннексия Крыма
16 марта 2014 года в Крыму прошло голосование о статусе полуострова, которое Россия называет референдумом. 97% участников, по официальным данным, проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина и большинство стран-членов ООН не признают факт проведения референдума и обвиняют Россию в аннексии украинской автономии.
12. Военная операция в Сирии
Россия официально начала проводить военные операции в Сирии на стороне официального Дамаска в сентябре 2015 года. Эксперты считают, что именно благодаря Кремлю Башару Асаду удалось удержать власть и значительно ослабить террористические формирования и оппозицию. Запад обвиняет Россию в пособничестве режиму Асада и убийстве мирных жителей во время боевых действий.
13. Создание Евразийского экономического союза
Россия, Беларусь и Казахстан подписали договор о Евразийском экономическом союзе 29 мая 2014 года. Государства обязались гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в своих границах. Позднее к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия.
14. Убийство Бориса Немцова
Оппозиционера Бориса Немцова убили несколькими выстрелами в спину недалеко от Красной площади в Москве 27 февраля 2015 года. Исполнителей преступления приговорили к большим тюремным срокам. Заказчики - не найдены.
ВНИМАНИЕ! ШОКИРУЮЩИЙ КАДР.
15. Чемпионат мира по футболу
В 2018 году в России прошел Чемпионат мира по футболу. Соревнования принимали 11 российских городов, национальная сборная страны дошла до четвертьфинала. Победителем ЧМ-2018 стала Франция, обыграв сборную Хорватии со счетом 4:0.
16. Строительство Крымского моста
В декабре 2019 года Россия завершила строительство 19-километрового моста через Керченский пролив, соединившего Россию и Крым в обход Украины. Киев и Западные страны осудили его строительство.
17. Допинговый скандал
В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило российских спортсменов в массовом применении допинга во время Олимпийских игр в Сочи. В результате Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро страна выступила в сокращенном составе. На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.
18. Автокефалия Украинской православной церкви
Синод Вселенского патриархата Константинополя предоставил украинской церкви автокефалию в октябре 2018 года, а также вывел УПЦ из подчинения Москве. В ответ Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем, назвав это решение политизированным.
19. Пенсионная реформа
В июне 2018 года правительство внесло законопроект о повышении пенсионного возраста, вызвавший массовые протесты. 26 сентября Госдума приняла президентские поправки к реформе, повысив возраст выхода на пенсию для женщин до 60, а для мужчин до 65 лет.
20. Завершение действия ДРСМД
Россия и США прекратили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанном Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Незадолго до выхода из ДРСМД Дональд Трамп обвинил Москву в нарушении условий договора, в том числе из-за разработки крылатой ракеты наземного базирования 9M729.