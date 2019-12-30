Устрицы в наследство!

И хотя название "устрицы" пошло из античности, от слова, обозначавшего кость, во Франции, чемпионке Европы по выращиванию и потреблению этих ракушек, их иногда именуют поэтически "дыхание моря".
В Канкале, известном своими устрицами, все, что с ними связано, окружено ритуалами, в которых каждое движение выверено до миллиметра.
Тут, на побережье, которое еще называют Изумрудным, вода такая чистая, что попробовать продукцию местных фермеров , приезжают с другого конца света.
Продавщица устриц Лоранс Коффино говорит: "Устрица плоская у нас, и твердая, она практически хрустит в рту, и у нее ореховый привкус, который нельзя имитировать".
Канкальские устрицы почти всегда дороже, поскольку манипулировать ими приходится вручную, практически каждый день, проверяя не только рост, но и силу прилива, который на него влияет.
К Новому году, когда потребление устриц резко возрастает, фермеры начинают готовиться еще весной.
Об этом рассказывает хозяин устричной фермы Франсуа-Жозеф Пишо: "Как только раскрываются почки на деревьях, для нас это сигнал, что устрицы начинают расти. Им нужна пресная вода и много солнца. Если вода слишком соленая, устрицы не растут, да и планктона для их питания тоже не будет хватать".
Перед Новым годом Юнеско признала канкальские устрицы объектом всемирного наследия человечества.