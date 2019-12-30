Трёхметровая крыса на счастье

Гигантскую позолоченную крысу подготовили к новогодним торжествам в японской деревне Мисато. Пластиковую трёхметровую статую в ходе церемонии поставили у входа в синтоистском святилище. Это местная традиция: волонтёры устанавливают знак зодиака нового года по китайскому календарю, чтобы помолиться о счастье для всех и о богатом урожае. Крыса держит в лапе факел — символ золотых медалей, которые, как надеются волонтёры, завоюют японские спортсмены на Олимпиаде в Токио.
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