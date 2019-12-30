Ирак: очередная фаза борьбы с ИГИЛ

Иракские военные объявили о начале очередной фазы широкомасштабной операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство". Она проходит при поддержке международной военной коалиции. Цель операции - уничтожение тайных ячеек ИГИЛ в горных районах центрального Ирака.
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