Ирак: очередная фаза борьбы с ИГИЛ

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Иракские военные объявили о начале очередной фазы широкомасштабной операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство". Она проходит при поддержке международной военной коалиции. Цель операции - уничтожение тайных ячеек ИГИЛ в горных районах центрального Ирака.

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