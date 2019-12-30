"Гитлер и Сталин были друзьями"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил российского президента Владимира Путина во лжи. Так он отреагировал на высказывания о начале Второй мировой войны, в частности, на заявления о пособничестве Варшавы немецкому наступлению на Чехословакию и о мирном характере советско-нацистского пакта Молотова-Риббентропа.

В заявлении, опубликованном на сайте польского правительства, сказано, что Москва выступает с клеветой в адрес Варшавы, когда испытывает серьёзное давление и переживает неудачи на международной арене. В данном случае, по мнению Моравецкого, Путин обратился в истории на фоне сложностей с реализацией российско-белорусской интеграции и после решения ЕС продлить санкции за аннексию Крыма.

Почему я сказал, что тогдашнее руководство этих стран, в том числе и Польши, бросило, собственно говоря, свой народ под колесницу германской, нацистской военной машины? Потому что они недооценили того, что было тогда истинными причинами действий Гитлера. Владимир Путин президент России

Вопрос о начале Второй мировой войны российский лидер поднимал публично несколько раз за последние две недели и даже обещал написать об этом статью. Так на неформальном саммите СНГ он выступил с пространной речью о том, что Варшава потворствовала Гитлеру, когда речь шла о разделе Чехословакии, и сама несёт ответственность за оккупацию. Советско-нацистский пакт Молотова-Риббентропа с протоколом о разделе Польши Путин назвал последним договором о ненападении в череде аналогичных соглашений европейских стран с Германией. На расширенной коллегии Министерства обороны глава государства заявил, что все европейские страны занимались разделом сфер влияния перед Второй мировой, как СССР и Германия.

В заявлении премьер-министра Польши сказано, что Гитлер и Сталин долгое время были не просто союзниками, а друзьями. Советский лидер поддерживал нацистов в массовых убийства, — рассказывает Моравецкий, приводя историю немецких коммунистов, которые бежали в СССР и были выданы «в качестве подарка» Германии, где их ждала неминуемая гибель.

Глава правительства обратил внимание и на сотрудничество советских и немецких войск при оккупации Польши. Он сослался на знаменитый советско-нацистский парад в Брест-Литовске 1939 г. и на совместные совещания СС и НКВД, где, как подчеркивает Моравецкий, обсуждалось сотрудничество в вопросах убийства поляков. Без поддержки Советского Союза вплоть до июня 1941 г. нацистская Германия, по словам Моравецкого, не могла бы с тем же успехом завоёвывать Европу.