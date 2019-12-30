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Германия

Забастовка бортпроводников Germanwings

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  Елена Караева 
Забастовка бортпроводников Germanwings
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AFP screenshot
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В понедельник началась стачка бортпроводников и бортпроводниц дочерней компании немецкого национального авиаперевозчика Lufthansa Germanwings.

Трудящиеся требуют повышения заработной платы, для этого необходим пересмотр нынешней тарифной сетки.

Переговоры с руководством Lufthansa ведутся уже несколько месяцев, и профсоюз, объединяющий бортпроводников, уже проводил предупредительные акции осенью.

Нынешняя забастовка проходит во многих крупных аэропортах Германии, в общей сложности, будут отменены почти 200 рейсов.

Персонал Germanwings насчитывает 1400 человек, более половины - это бортпроводники и пилоты.

Затронуты главным образом внутренние рейсы и полеты в соседние Австрию и Швейцарию.

Предполагается, что забастовка продлится 72 часа, в случае дальнейшей неуступчивости менеджмента Lufthansa лидеры профсоюзов оставляют за собой право объявить новые акции в январе.

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