Франция: новогодние праздники на фоне забастовки

Во Франции всеобщая забастовка продолжается уже около месяца. В Париже и других крупных городах общественный транспорт почти не работает, многие линии метро просто закрыты. В последний раз такое было в 1995 году и тогда профсоюзы одержали победу, а правительство ушло в отставку. На этот раз власти уступать не намерены.

Туристы изумлены терпением французов, однако у многих нервы уже не выдерживают, ведь в подобных условиях обычная поездка из дома на работу и обратно превращается в настоящий кошмар.

"Я уже так измотан, что был вынужден уволиться, - говорит Жюльен, стоя в длинной очереди на Gare du Nord в ожидании своего поезда. - Теперь буду искать что-нибудь поближе к дому".

Многие французы надеялись, что на время праздников будет передышка и что забастовка будет приостановлена. Но этого не произошло. Следующий раунд переговоров между французскими властями и профсоюзами намечен только после Нового года. Каков будет их исход пока прогнозировать никто не решается.

"Универсальная" пенсия

Всему виной инициированная правительством реформа пенсионной системы. Власти Франции предложили ввести так называемую "универсальную систему" начисления пенсий, отменив целый ряд льгот, которые сегодня существуют для различных профессий: от водителей автобусов до учителей, врачей и даже артистов - всего 42 категории. Также предлагается повысить пенсионный возраст на два года - до 64 лет.

Профсоюзы категорически против. И позиция находит понимание со стороны рядовых французов. Так, в минувшие недели по всей стране прошли массовые демонстрации протеста, которые собрали тысяч людей.

Примечательно, что президент Франции Эммануэль Макрон предпочитает не вмешиваться в ситуацию, предоставив урегулирование кризиса главе правительства. Однако не исключено, что в новогоднем обращении Макрон будет говорить, в том числе и о пенсионной реформе, также же, как год назад говорил о протестах "желтых жилетов".