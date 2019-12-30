Франция: новогодняя ночь под охраной

Франция усиливает меры безопасности в новогоднюю ночь: будут мобилизованы 100 тысяч полицейских, военных и пожарных. Это на 48 тысяч меньше, чем в прошлом году. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, отметил, что спасателям и силовикам нужно оставаться бдительными, особенно в отношении риска террористической атаки, который остается на высоком уровне в стране.

В МВД подчеркнули, что во французской столице вокруг Елисейских полей и площади Этуаль как и в прошлом году будет установлен «периметр безопасности», а на улицах города возможен личный досмотр, проверка багажа и автомобилей.

Кроме того, в Париже из-за забастовок изменит свою работу и метро, которое обычно 31 декабря работает до утра. Перевозить пассажиров будут только две автоматические линии и только до 2-х ночи