"Жилье прежде всего"! Почему в Финляндии почти не осталось бездомных?

Власти по всему миру ломают голову над тем, как решить проблему с бездомными, но правительству одной страны это практически удалось. За 10 лет число людей без крыши над головой в Финляндии сократилось на треть.

По данным Европейской федерации, которая объединяет национальные организации, помогающие бездомным, в 2017 году во всех государствах ЕС наблюдался рост числа людей без определенного места жительства, за исключением Финляндии. Сейчас здесь около 5,5 тысяч бездомных (население страны – 5,5 млн человек). При этом людей, живущих на улицах, всего несколько сотен, остальные временно живут у друзей или родственников.

В 2008 году в Финляндии начала действовать программа под названием "Жилье прежде всего". Во многих других странах, перед тем как бездомный получит собственное жилье, ему нужно доказать, что он заслуживает такого "подарка": он должен найти работу, избавиться от алкогольной и наркотической зависимости и т. д. Но финские власти решили взглянуть на ситуацию по-другому: здесь человек сначала получает жилье и уже потом при желании он может искать работу и бороться с пагубными привычками.

"Мы думали, что людям нужно стать трезвыми, чтобы они могли жить в квартире. Но потом мы поняли, что всё с точностью да наоборот: человеку нужно жилье, чтобы стать трезвым", - говорит мэр Хельсинки Ян Вапаавуори.

По программе "Жилье прежде всего" уже было построено более 3700 домов, а ночлежек в стране осталось всего несколько десятков.

Многие люди, которые долгие годы прожили на улице, страдают от зависимостей, психических расстройств и других проблем со здоровьем, которые требуют постоянного наблюдения. Этим людям нужна поддержка Ян Вапаавуори Мэр Хельсинки

Помощь недавним бездомным оказывают соцработники. Они помогают тем, кто только что обрел дом, разобраться с бумажной волокитой, общаются с ними, ухаживают, учат готовить и убираться.

У каждого владельца жилья есть контракт, они платят ренту, и, в случае необходимости, они могут подать заявку на получение помощи от государства.

Впрочем, у этой программы есть и свои недостатки. В 2015 году власти страны провели исследование. Его результаты показали, что снижение потребления алкоголя и наркотиков среди тех, кто получил дом по программе "Жилье прежде всего", идет не столь быстрыми темпами, как власти рассчитывали изначально. Многие из-за этого подвергают критике саму программу.

Кроме того, недовольство выражают и местные жители, которых не очень устраивает такое соседство. Чтобы снизить градус напряжения и поддержать диалог и с теми, и с другими, власти устраивают открытые мероприятия. Новых жителей домов стараются вовлечь в жизнь сообщества, например, они помогают убирать мусор и ухаживают за зелеными насаждениями.

По данным фонда Y Foundation, который занимается строительством жилья для бездомных, благодаря программе, на помощь каждому бездомному государство теперь тратит на 10-15 тысяч евро в год меньше, чем раньше. За 10 лет удалось сэкономить около 300 млн евро.

"Мы сейчас знаем, что все эти траты окупаются, потому что, когда человек живет на улице, много денег уходят на другое: у бездомных более серьезные проблемы со здоровьем, а значит, им чаще приходится вызывать скорую, кроме того, они чаще попадают в криминальные передряги", - говорить руководитель Y Foundation Юха Каакинен.

По его словам, залог успеха программы – всесторонняя поддержка. "Министерства, городские власти и неправительственные организации работали вместе, чтобы решить проблему с бездомными".