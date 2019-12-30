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Кипр

Изнасилование или оговор?

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  Екатерина Гусева 
Изнасилование или оговор?
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Кипрский суд признал туристку из Великобритании виновной в даче ложных показаний против израильских подростков, которых 19-летняя девушка обвинила в групповом изнасиловании. Приговор огласят 7 января. Девушке грозит тюремное заключение сроком до года и штраф. Ее адвокат пообещала добиваться пересмотра решения суда в высшей инстанции.

"Мы хотели свести воедино все свидетельства, касающиеся эпизода с изнасилованием, но, к сожалению, суд не позволил нам сделать это в полном объеме, - заявила Николетта Чараламбиду. - Похоже, что суд изначально намеревался рассматривать не дело об изнасиловании, а дело о даче ложных показаний".

В центре внимания кипрского суда – инцидент, произошедший 17 июля. Британская туристка обвинила израильских подростков в групповом изнасиловании. Были задержаны 12 человек, но затем девушка забрала жалобу. Подростков освободили, а британская гражданка из потерпевшей стала подозреваемой

Адвокат израильтян Нир Ясловиц ждет оглашения вердикта суда с нетерпением: "Надеюсь, суд сочтет нужным вынести суровый приговор, симметричный тому ущербу, который девушка нанесла моим подзащитным. Думаю, это также станет предупредительным сигналом всем тем обвинительницам, которые считают нормальным фабриковать дела против мальчиков-подростков".

Британская подданная заявила в суде, что изнасилование имело место, но кипрская полиция якобы вынудила ее не только забрать заявление, но и подписать признание о том, что она выдумала эту историю.

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