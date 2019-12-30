3 года тюрьмы за ГМО-детей

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к 3 годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением трех детей с генетически модифицированным ДНК, двое из которых - близнецы. Также были осуждены коллеги ученого, которые ему помогали.

Как установило следствие, в 2016 году бывший доцент Южного университета науки и технологий Хэ Цзянькуй решил извлечь коммерческую прибыль при помощи модификации генома человека и подключил к работе двух других ученых, которые не имели квалификации врачей и подделали сертификат комиссии о соответствии эксперимента морально-этическим нормам, чтобы набрать добровольцев.

В 2018 году Хэ Цзянькуй заявил, что помог создать первых в мире людей с искусственно модифицированными генами - двух девочек-близнецов. По словам медика, они родились "абсолютно здоровыми". Опыты проводились без согласования с органами здравоохранения КНР. Научное сообщество резко осудило работу ученого. В КНР было начато расследование, а все опыты с человеческим геномом временно запрещены.