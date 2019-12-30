Австралия: пожары празднику не помеха

Австралийские пожарные ведут отчаянную борьбу с огнем в пригородах Мельбурна (штат Виктория). Ранее из-за лесных пожаров из региона Джипсленд, расположенного в 250 километрах от Мельбурна, были эвакуированы около 30 тысяч туристов. Предупреждения о необходимости покинуть свои дома выпущены и для жителей нескольких городов. Из ряда населенных пунктов эвакуироваться уже поздно. Власти призывают людей немедленно найти убежище от огня.

Лиза Невилл, министр экстренных служб Австралии: "Мы настоятельно рекомендуем не выезжать на дороги. Управлять транспортом сейчас слишком опасно. И не только из-за дыма. В Восточном Джипсленде пожары распространяются быстро, хаотично и непредсказуемо. Мы предупреждаем всех жителей штата Виктория, это - еще не конец".

В Голубых горах, расположенных в штате Новый Южный Уэльс, все еще можно увидеть туристов. Но их значительно меньше, чем обычно бывает в это время года. Великолепные пейзажи закрывает дымовая завеса. Туристическая отрасль несет потери.

Марк Гринхилл, мэр Голубых гор: "Местные предприниматели отпускают своих работников со службы, чтобы те в качестве добровольцев боролись с огнем. Бизнесмены предоставляют волонтерам еду и прочую помощь. Но сам бизнес серьезно пострадал. А ведь этот сезон очень значим в экономическом плане".

С середины октября лесные пожары уничтожили пять миллионов гектаров зеленого покрова континента. Жертвами стихии стали девять человек. Разрушены 950 домов. Наиболее сильно пострадал Новый Южный Уэльс. Здесь зафиксировано порядка ста лесных пожаров. Около половины - не локализованы. Борьбе препятствует жаркая погода и ветер. Несмотря на сложную ситуацию, в столице штата Сиднее состоится знаменитый на весь мир традиционный новогодний фейерверк.