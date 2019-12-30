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США

Нападение на дом раввина: подозреваемому предъявлены обвинения

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  Елена Караева 
Нападение на дом раввина: подозреваемому предъявлены обвинения
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euronews
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37-летнему Графтону Томасу предъявлены обвинения в попытке убийства не менее, чем по пяти пунктам, а также ограбления.

Он был задержан благодаря помощи очевидцев, сообщивших сведения о номерном знаке автомобиля, на котором пытался скрыться.

В результате нападения на дом раввина в пригороде Нью-Йорка в момент, когда приглашенные находились за столом во время ханукального ужина, были ранены пять человек.

Деяние квалифицируется как "внутренний терроризм" на почве ненависти.

Недалеко от места происшествия прошла манифестация против антисемитизма. Одна из ее участниц говорит: "Антисемитизм - это рак, разъедающий все общество, весь мир, и особенно сейчас в Америке. Мы намерены ему противостоять".

Трамп назвал случившееся "ужасающим" и заявил, что антисемитизм нужно уничтожать еще в зародыше.

Это не первое антисемитское нападение за текущий месяц.

Три недели назад в соседнем и Нью-Йорком Нью-Джерси в результате стрельбы были убиты три покупателя в супермаркете, торгующим кошерными продуктами.

Схожая ситуация сложилась и в Старом Свете. По данным еврейских организаций, количество антисемитских инцидентов за прошлый год увеличилось на 70%. Рост антисемитизма отмечен в таких странах, как Франция и Словакия.

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