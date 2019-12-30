Техас: двое убитых, стрелок ликвидирован

В штате Техас в церкви во время воскресной службы два человека были убиты, в ответ прихожане открыли огонь и ликвидировали стрелка. Полиция оценила эти действия как "муджественный поступок, спасший много жизней". Об этом сообщает The Associated Press в понедельник утром.

Недавние изменения в законе об обороте оружия позволили не расставаться с ним в церквях и молельных домах. О мотивах нападавшего пока не сообщается.

Шериф округа Уайт Сеттлмент ДжейПи Беверинг сообщил дополнительные подробности: "Ранены, когда мы приехали по вызову, были три человека. Все они находились в тяжелом состоянии, их отвезли в больницы, могу сказать, что среди них был и нападавший".

Стрелок позднее скончался от ран.

Это не первый инцидент со стрельбой в церкви в Техасе - два года назад в Сазерленд Спрингз нападавший открыл огонь по прихожанам во время молитвы, он убил свыше 20 человек, после чего покончил с собой.