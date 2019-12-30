2019 год в Европе: главные события и лучшие фото

Акции протеста в Москве, избрание Владимира Зеленского, горящий Нотр-Дам, чудо на кукурузном поле, пожары в Сибири, трагедия в Шереметьеве, плачущая Тереза Мэй... Чем запомнится "европейский" 2019 год? Главные события Европы и лучшие фото - в нашей подборке.

Выборы на Украине

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. Sergei Grits

Сценарий фильма превратился в реальность. Владимир Зеленский, который несколько лет играл главу государства в сериале "Слуга народа", в этом году стал самым настоящим президентом. На выборах он уверенно обошел Петра Порошенко.

За время после избрания Зеленский успел пообщаться с Путиным на саммите "нормандской четверки", провести с Россией обмен заключенными, встретиться с Дональдом Трампом и даже спровоцировать в США скандал, который грозит Трампу импичментом.

Акции протеста в Москве

Reuters

Акции протеста в Москве стали одним из самых обсуждаемых событий лета в России. Участники демонстраций требовали, чтобы власти допустили до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Число задержанных в общей сложности превысило отметку в 2000 человек.

Некоторых из них, участников так называемого "московского дела", приговорили к реальным срокам в колонии: кого-то за то, что он схватил за руку сотрудника полиции, задерживавшего другого человека (Данил Беглец), кого-то за то, что он ударил по шлему росгвардейца (на кадрах с места событий видно, что Кирилл Жуков только попытался дотронуться до шлема), а кого-то - за брошенную в росгвардейца урну (Евгений Коваленко) и т. д.

Отставка президента Казахстана

Kazakhstan's Presidential Press Service via AP

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана 30 лет, но в марте этого года он в телеобращении объявил об отставке. О причинах такого решения уже бывший глава государства говорить не стал. Вместе с тем Назарбаев заявил, что совсем уходить из политики не собирается, после отставки он сохранил за собой пост главы Совета безопасности Казахстана.

Новым главой государства стал Касым-Жомарт Токаев. После отставки Назарбаева власти страны приняли решение о переименовании Астаны в Нур-Султан.

Трагедия в Шереметьеве

Reuters

Авиакатастрофа в Шереметьеве, произошедшая 5 мая, унесла жизни 41 человека. Всего на борту "Сухого" находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Самолет направлялся из Москвы в Мурманск. Вскоре после взлета пилоты объявили о технических неполадках. Было решено вернуться в Шереметьево. При посадке самолет несколько раз ударился о землю, в результате чего подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

В начале декабря было завершено расследование авиакатастрофы. Виновным был признан командир экипажа Денис Евдокимов.

Пожар в Нотр-Даме

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. Thibault Camus

Пожар в Нотр-Даме вспыхнул вечером 15 апреля, потушить его удалось только к утру. Огонь уничтожил шпиль, часы и основную часть кровли. Борьба с огнем велась исключительно с земли, пожарные опасались, что в случае использования самолетов может обрушиться каркас здания.

В соборе в тот момент велись реставрационные работы. Приоритетными версиями пожара называют непотушенную сигарету и нарушение в работе электропроводки.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет.

Грета Тунберг

AP Photo/Jason DeCrow, file Jason DeCrow

Год назад экоактивистка Грета Тунберг вместо того, чтобы ходить в школу, стояла с плакатом около шведского парламента, требуя, чтобы власти страны приложили больше усилий для борьбы с изменениями климата. А в этом году Грета уже выступала перед мировыми лидерами, собравшими на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и на климатической конференции COP25 в Мадриде.

Акции протеста во Франции

AP Photo/Christophe Ena Christophe Ena

Движение "желтых жилетов" зародилось еще год назад. Участники манифестаций вышли на улицы в знак протеста против повышения цен на топливо. На демонстрациях звучали в том числе призывы отправить в отставку президента Эммануэля Макрона.

Многие акции закончились погромами. Пострадала даже Триумфальная арка и находящиеся в ней предметы искусства: статуя Наполеона, например, лишилась головы.

Сами "желтые жилеты" просят не ставить знак равенства между ними и вандалами, которые устраивали беспорядки.

Обмен заключенными

AP Photo/Efrem Lukatsky

В начале сентября Москва и Киев обменялись заключенными - по 35 человек с каждой стороны. На Украину вернулись моряки, задержанные в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и др. В Россию прилетели экс-руководитель "РИА-Новости Украина" Кирилл Вышинский, бывший командующий ПВО города Снежного Владимир Цемах (рядом со Снежным был сбит малайзийский "боинг"), переводчик экс-премьера Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов и др.

Пожары в Сибири

REUTERS/Ilya Naymushin

Этим летом лесные пожары в России, по разным оценкам, полыхали на территории в 3 - 4,5 млн га. Это больше площади Бельгии. В НАСА сообщали, что дым от сибирских пожаров добрался до Аляски и до западного побережья Северной Америки.

Слезы Терезы Мэй

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Alastair Grant

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не смогла сдержать слез, когда говорила о своей отставке. Мэй возглавила правительство вскоре после референдума по выходу страны из ЕС. Именно "брексит" был главной задачей экс-премьера. Но справиться с ней Мэй так и не смогла: парламентарии раз за разом отвергали предложенный ею план "развода".

В середине лета пост главы кабмина занял Борис Джонсон, и на недавних выборах британцы выдали ему новый кредит доверия: консерваторы получили лучший результат за последние десятилетия.

Чудо на кукурузном поле

СК РФ, Associated Press

Посадку авиалайнера на кукурузном поле под Жуковским сравнивали с чудом на Гудзоне. Самолет "Уральских авиалиний" направлялся из Москвы в Симферополь, но через несколько минут после взлета в двигатели попала стая чаек. Пилот принял решение об экстренной посадке.

Из-за отказа двух двигателей экипажу пришлось сажать самолет прямо на кукурузном поле. Это стало настоящим чудом! Никто из пассажиров и членов экипажа не погиб.

Протесты в Барселоне

AP Photo/Emilio Morenatti

Десятки тысяч жителей Каталонии вышли на улицы, требуя освобождения политиков, осужденных по делу о провозглашении независимости на сроки от 9 до 13 лет. Столкновения с полицией, разбитые витрины магазинов, горящие автомобили, заблокированные железнодорожные пути и трассы, неработающее метро - самый богатый регион Испании осенью на несколько недель погрузился в хаос.

Арест Ассанжа

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. Matt Dunham

Основатель Wikileaks семь лет жил в посольстве Эквадора в Великобритании, но 11 апреля его арестовали: официальный Кито отказался и дальше предоставлять Джулиану Ассанжу политическое убежище. Сейчас он содержится в лондонской тюрьме максимально строгого режима "Белмарш".

Экстрадиции Ассанжа добиваются США. Американские власти обвиняют его в шпионаже из-за публикации секретных документов. Основатель Wikileaks настаивает на том, что эти материалы разоблачают преступные действия и поэтому имеют общественную значимость.