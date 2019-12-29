Взрыв на параде

По меньшей мере 10 человек стали жертвами взрыва на юге Йемена. По сообщениям очевидцев, баллистическая ракета взорвалась на плацу, где проходил парад выпускников военных курсов. Среди погибших — шестеро военнослужащих и четверо детей. Более 30 человек получили ранения.

Парад проводило руководство Южного переходного совета — это сепаратистская группировка, выступающая за восстановление независимости Южного Йемена, который объединился с Северным в 1990 году.

Представители Совета обвинили в обстреле движение "Ансар Аллах". Сами хуситы пока никак не прокомментировали происходящее.

Повстанцы за минувшие годы неоднократно пытались отбить территории, подконтрольные Южному переходному совету, но без успеха.