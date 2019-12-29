Донбасс: обмен пленными

Обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса проходит на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта в районе Горловки. По предварительным данным, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Цифры могут измениться: в Донбассе заявляют о возможности возвращения большего числа удерживавшихся Киевом лиц. В свою очередь в воскресенье уполномоченный Верховной рады Людмила Денисова проинформировала, что Киев намерен получить в рамках обмена 80 человек.

Видеотрансляцию с места события ведет, в частности, офис президента Украины:

Об обмене пленными в начале декабря договорились на своей первой встрече президенты России и Украины. Первые с 2016 года переговоры на высшем уровне об урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины, прошли в Париже в так называемом "нормандском формате" — в них приняли участи Владимир Путин и Владимир Зеленский, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.