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Турция

Остановить наступление на Идлиб?

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  Кнарик Хачатрян 
Остановить наступление на Идлиб?
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Протестующие у российского консульства в Стамбуле требуют остановить наступление правительственных сирийских войск на Идлиб - единственный регион Сирии, остающийся под контролем вооруженных формирований оппозиции и исламистов. Здесь в северной зоне деэскалации, куда перемещены с семьями повстанцы, отказавшиеся сложить оружие, действуют наблюдательные посты турецкой армии.

Протестующие обвиняют Россию в поддержке наступления, в результате которого, по из словам, страдает мирное население.

Гюльден Сёнмез, юрист: "Мы пришли сюда выразить свой протест против массовых убийств в Сирии. Я хочу призвать к тому, чтобы Башар Асад, Россия, Путин и другие российские руководители, которые стоят за этими военными преступлениями, ответили за них во имя человечности".

Дамаск и Москва отвергают обвинения в обстрелах гражданского населения и утверждают, что борются с нарушающими перемирие исламскими экстремистами, окопавшимися в Идлибе - в частности, с группировкой "Джебхат ан-Нусра". Евросоюз признал наличие в Идлибе такаих группировок, но призвал остановить наступление, чтобы защитить гражданское население и допустить в зону конфликта гуманитарные организации.

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