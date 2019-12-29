Теракт в Могадишо

Жертвами теракта в столице Сомали Могадишо стали по меньше мере 79 человек, свыше сотни получили ранения.

Террорист-смертник направил начиненный взрывчаткой грузовик на контрольно-пропускной пункт, расположенные на юго-западе города.

Среди жертв теракта много студентов университета Бенадир. Они находились в автобусе, который оказался в эпицентре взрыва.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед обвинил в причастности к теракту радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб".

"Они ничего не создают, они разрушают. они не строят школы, не строят больницы, они появились, чтобы препятствовать развитию людей и убивать наших детей, чтобы омрачить будущее всей страны", — сказал президент.

Боевиков "Аш-Шабаб" вытеснили из Могадишо несколько лет назад, теперь они контролируют часть южных и центральных районов Сомали. В октябре 2017 года жертвами взрыва заминированного грузовики в Могадишо стали свыше 500 человек.