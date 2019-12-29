Нападение на дом раввина

В пригороде Нью-Йорка Монси в результате нападения с холодным оружием в доме хасидского раввина ранения получили пять человек. Двое пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Собравшиеся отмечали еврейский праздник света Хануку. В доме находились десятки людей. Очевидцы сообщают, что злоумышленник затем пытался проникнуть в расположенную поблизости синагогу. С места преступления он скрылся на машине, но вскоре был задержан и взят под стражу.

В Монси проживает большая община ортодоксальных евреев. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал произошедшее "подлым нападением" и поручил расследование отделу по борьбе с преступлениями на почве ненависти.