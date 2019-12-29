"Алан Курди" пришвартовался на Сицилии

Спасательное неправительственное судно "Алан Курди" с 32 мигрантами на борту пришвартовалось в итальянском порту Поццалло на Сицилии. Министерство внутренних дел Италии вечером в субботу дало разрешение на заход в порт и высадку нелегалов. Сообщается, что среди пассажиров — 10 несовершеннолетних и пять женщин, из которых одна беременна. Все они, предположительно, ливийцы.

Представители НПО, владеющего судном, подчеркнули, что очень рады столь быстрому разрешению. Ранее судам, спасающим нелегалов, постоянно приходилось ждать много дней, а то и недель, получая отказы от одного порта за другим.

Теперь "Алану Курди" разрешили провести осмотр, пополнить запасы и сменить экипаж. Судно будет готово к новому выходу уже в начале января.

Всех мигрантов с судна согласились принять у себя власти Палермо. Ранее мэр этого итальянского города обвинил руководство Евросоюза в "геноциде" беженцев, которые пытаются пересечь Средиземное море.