Власти Нью-Йорка: "Нападение в Монси - теракт"

Нападение на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка расследует отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции, которую он дал после встречи с местной еврейской общиной. Куомо добавил, что власти расценивают этот инцидент как "акт внутреннего терроризма", с которым будут бороться не жалея сил.

Это рак, который распространяется на теле американской политики Эндрю Куомо губернатор штата Нью-Йорк

"Это рак, который распространяется на теле американской политики. Нью-Йорк - это разнообразие, Нью-Йорк - это терпимость, а мы, его жители - это 19 миллионов человек со всего света. Мы не позволим этой отраве распространиться в нашем штате", - сказал губернатор.

По подозрению в нападении арестован 37-летний житель штата Нью-Йорк Графтон Томас. Его удалось задержать благодаря тому, что один из свидетелей запомнил номер автомобиля, на котором пытался скрыться предполагаемый злоумышленник, и передал его полиции.

В Израиле президент Реувен Ривлин заявил, что испытал шок и возмущение в связи с нападением.

Рост антисемитизма - это проблема не только евреев и не только государства Израиль Реувен Ривлин президент Израиля

А премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе заседания израильского правительства сказал:

"Израиль решительно осуждает недавние проявления антисемитизма и подлого нападения во время празднования Хануки в доме раввина в Монси, в штате Нью-Йорк. Мы желаем раненым скорейшего выздоровления и будем всячески сотрудничать с местными властями, чтобы помочь им в борьбе с такими явлениями".

В ходе нападения на дом раввина в нью-йоркском пригороде Монси ранения получили 5 человек. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

В Монси проживает большая община ортодоксальных евреев. Люди отмечали еврейской праздник света Хануку, когда на них напал вооруженный ножом мужчина. Злоумышленник затем пытался проникнуть в расположенную поблизости синагогу. С места преступления он скрылся на машине, но вскоре был задержан.

По данным департамента полиции Нью-Йорка число антисемитских нападений в уходящем году выросло на 20%, а преступлений на религиозной почве, было совершено в два раза больше, чем в прошлом.