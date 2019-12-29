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Франция

Купить зоопарк и освободить животных

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  Павел Барсуков 
Купить зоопарк и освободить животных
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AFP
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Купить зоопарк и освободить животных, — решили представители природозащитной организации Rewild.

Частный зверинец во французском городке Пон-Скорфф в последние годы испытывал большие проблемы с финансированием. Коллекция не пополнялась, ухудшались условия содержания более чем 500 зверей и птиц.

Природозащитники организовали сбор средств в интернете и сумели скопить 650 тысяч евро. Этого оказалось достаточно, чтобы выкупить парк и организовать там ценр по реабилитации. Одна из задач, которую ставят перед собой активисты — вернуть животных в дикую природу.

Решение подверглось критике со стороны Европейской ассоциации зоопарков. По их словам, животные, которых годами содержали в клетках, в дикой природе скорее всего погибнут, не говоря уже о тех, кто в неволе родился.

Кроме того, операция по реинтродукции займёт колоссальное время и потребует огромных средств, которые вряд ли удастся собрать за счёт пожертвований — учитывая, что одна только поддержка работы реабилитационного центра стоит 100 тысяч в месяц.

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