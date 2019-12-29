Самолёт с освобождёнными в Донбассе украинцами, приземлился в киевском аэропорту Борисполь в воскресенье. На его борту - 76 человек, в том числе военных, переданных самопровозглашёнными ДНР и ЛНР в рамках первого за последние два года обмена пленными. Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил всех выходящих из самолёта.

Сам обмен произошёл ранее в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" под Горловкой, на линии разграничения сторон под наблюдением представителей ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Слово уже бывшим пленникам:

"В данный момент я очень хорошо себя чувствую, потому что я на свободе в данный момент. Я свободный человек, я могу ходить просто-напросто, и меня никто не будет останавливать, и никакая собака не будет гавкать на меня. И никто мне не скажет: "Стой и руки за спину!"

"Собственно я как бы луганчанка, в один прекрасный момент я вернулась обратно к родителям в гости и осталась по решению военного суда ЛНР на 12 лет "за государственную измену". У меня дома ребёнок, у меня дома родители, поэтому мне есть для чего жить, и я этого очень-очень ждала".

Всего был освобождён 81 человек, но пятеро из них приняли решение остаться в Донбассе.

В соответствии с достигнутыми договорённостями украинские власти освободили 124 человека, в том числе пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут", нескольких добровольцев из России и одного гражданина Бразилии.

Некоторые бывшие пленные утверждают, что подвергались пыткам:

"Пытали, очень сильно пытали меня. Когда привезли в тюрьму, меня тюрьма после СБУ не принимала пять раз. Говорили: "Увозите, это уже труп, он уже не жилец".

О решении провести до Нового года обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" было объявлено 10 декабря на итоговой пресс-конференции после переговоров лидеров "нормандской четверки" - России, Германии, Франции и Украины. Затем Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины в режиме видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена, позже была назначена и дата - 29 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран "нормандской четверки", отметив, что первая часть договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Париже, выполнена. Те со своей стороны выразили надежду на то, что обмен удерживаемых лиц - это шаг к реализации всего комплекса Минских договорённостей.

Предыдущий крупный обмен пленными состоялся в Донбассе 27 декабря 2017.