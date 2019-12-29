Лавина в Доломитовых Альпах: один погибший

Один человек погиб при сходе снежной лавины в Доломитовых Альпах. ЧП случилось недалеко от границы с Австрией. Это уже четвертый смертельный случай в итальянских Альпах за последние за сутки. Риск схода лавин здесь вырос из-за сильного ветра.

Накануне под лавину попала группа лыжников из Германии, в результате погибли две семилетние девочки и мать одной из них

Сейчас метеорологи предсказывают улучшение погоды и ослабление ветра в этом районе, который особенно пользуются популярностью у туристов во время новогодних каникул.