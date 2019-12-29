Венский концерт без "нацистского наследия"

Как утверждают австрийцы, билет в "Золотой зал" на 1-е января можно получить только по наследству. Венский филармонический оркестр готов к самому главному своему концерту: новогоднему выступлению, которое 1-го января состоится уже в 80-й раз. Впрочем, в прямом эфире Вену будут слушать 40 миллионов человек из 90 стран.

В этом году дирижировать оркестром будет Андрис Нелсонс:

"Я очень счастлив и доволен. Всегда прекрасно начинать новый год с чего-то настолько позитивного. Это даёт новому году шанс стать лучше уходящего. Это великое, символическое событие. Музыка — всеобщий язык. Житель любого континента поймёт музыку без слов. Для меня это большая честь и, конечно же, я немного волнуюсь".

Нелсонсу предстоит изменить "визитную карточку" концерта: выступление по традиции завершается "Маршем Радецкого", во время которого зрители встают и хлопают в такт. Это произведение Штрауса, но в Вене используют аранжировку Леопольда Венингера, известного активным сотрудничеством с нацистами.

С нового года решено "очистить концерт от коричневого наследия" и исполнять марш в новой аранжировке.