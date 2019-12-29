Компенсация пожарным-добровольцам

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о выделении денежной помощи пожарным добровольных команд, которые помогают бороться с масштабными лесными пожарами, охватившими страну. Это компенсация за потерю зарплаты на основном месте работы.

Кроме того, добровольцам будет предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск — ведь многие из них жертвуют не только работой, но и выходными.

Сам премьер-министр был вынужден прервать рождественский отпуск и вернуться в Австралию.

Шон Уоррен, пожарный-доброволец:

"Очень многие пришли на помощь в своё нерабочее время. Многие пропустили отпуск, оставили свои семьи. Даже те, кто уже не работает, пенсионеры, и те присоединились к нам, пожертвовав Рождеством в кругу семьи. Так что да, самопожертвование этих людей огромно".

Пожары не прекращаются в Австралии уже несколько месяцев, пламя уничтожило около пяти миллионов гектаров лесов и полей. Жертвами пламени стали по меньшей мере 9 человек. Синоптики не могут порадовать: по их прогнозам, в ближайшие дни температура воздуха только вырастет.