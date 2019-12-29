Новый старый режим

Новым премьер-министром Алжира назначен 65-летний Абдельазиз Джеррад. После встречи с президентом Абдельмаджидом Теббуном. Он заявил, что перед алжирскими властями стоит задача вернуть доверие общества.

Между тем глава государства, вступивший в должность 19 декабря, пообещал, что "в новое правительство войдут молодые люди".

В Алжире с февраля продолжается острый общественно-политический кризис. Каждую неделю в столице и других крупных городах проходят массовые манифестации.

Демонстранты требуют смены правящего политического режима, утвердившегося в стране в 1962 году.

Говорит житель Алжира: "Это народное движение. Мы призываем к смене режима, но происходит следующее — мы просим принести нам новый суп, а в ответ нам дают новые ложки".

Президентские выборы в Алжире прошли 12 декабря на фоне призывов к бойкоту. Явка составила с 40%.

Предыдущий глава государства Абдельазиз Бутефлика находился у власти с 1999 года и сложил свои полномочия в апреле.