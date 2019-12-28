Призыв Шаведдинова: армейская служба или каторга? | #Куб

Российского оппозиционера задержали и насильно отправили служить в воинскую часть на Новой Земле. Военный комиссариат назвал его уклонистом, соратники заявляют о новой форме преследования политических оппонентов. За развитием ситуации мы следим в «Кубе».

Руслан находится в полной изоляции, там нет телефонов, нет вообще ничего. Он дважды смог позвонить и мы узнали, что он на Новой Земле и где-то рядом ходит белый медведь. Алексей Навальный основатель Фонда борьбы с коррупцией

Союз комитетов солдатских матерей добивается дополнительного освидетельствования сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который неожиданно был призван в армию и тайно вывезен на архипелаг в Северном Ледовитом океане. Обращение в минобороны о госпитализации политического активиста в госпиталь в Союзе называли «первым шагом к защите права Шаведдинова на освобождение от военной службы».

«Похищение»

О пропаже Руслана Шаведдинова в ФБК сообщили в понедельник. Сначала адвокаты полагали, что его забрали на допрос в Следственный комитет. Затем появились сообщения о том, что оппозиционера увезли как солдата-срочника в Архангельскую область. Ещё позже стало известно, что его отправили в часть ПВО на Новой Земле.

В Фонде борьбы с коррупцией описывают произошедшее как сложную спецоперацию, в которой были задействованы разные силовые структуры и которая не могла проходить без ведома президента. Шаведдинова не просто задержали. В его квартире выломали дверь и провели обыск, в рамках которого неизвестные сотрудники вынесли, в том числе, новый телевизор, — сообщают в ФБК. По их данным, в этой части операции была задействована ФСБ.

Уклонист или жертва произвола

В Кремле уверяют, что всё было сделано в соответствии с законом, но лишь в том случае, — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, — если Шаведдинов действительно уклонялся от срочной службы:

«Мы видели сообщения СМИ на этот счет, но мне тяжело комментировать: я не знаю, уклонялся ли он от призыва. Если уклонялся, то долго ли. Если он уклонялся от призыва — он нарушал закон РФ, поэтому я не думаю, что это на что-то бросает тень. Если человек не уклонялся от службы в армии, и это произошло — это очень плохо. Если он уклонялся и таким образом был призван, то все сделано в строгом соответствии с законодательством».

В ФБК настаивают, что уклонистом Шаведдинов не был и как раз именно по этому вопросу судился с министерством обороны. По словам юриста Фонда Вячеслава Гимади, против соратника Навального совершается уголовное преступление.

С этими оценками не согласен, в частности, юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло. Он обращает внимание на то, что Шаведдинов проиграл апелляцию. Ремесло обвиняет оппозиционеров в лицемерии и не скрывает своего удовлетворения в связи с отправкой сотрудника ФБК на север.

Ссылка или почётная обязанность

Почему именно Новая Земля? В Военном комиссариате Москвы настаивают, что место службы было определено в соответствии с обычной процедурой: на основании результатов медосвидетельствования и группы профессиональной пригодности. Политолог Алексей Мухин уверяет, что сотрудник фонда, признанного иностранным агентом, попал в престижную, стратегически важную часть.

Защитники Шаведдинова полагают, что его постарались максимально изолировать: его направили подальше от Москвы, да ещё и в ту часть, где из-за секретности ограничено общение военнослужащих с окружающим миром. Неоднократно в этой связи в комментариях о призыве Шаведдинова появлялись слова «ссылка» и «каторга», а самого сотрудника ФБК сравнивают с декабристами.

Случай Руслана Шаведдинова открыл новый вид политической ссылки – принудительное направление на военное поселение, по... Publiée par Лев Шлосберг sur Mardi 24 décembre 2019

Vox populi

Можно ли считать отправку в российскую армию каторгой? В какой степени история Шаведдинова напоминает преследование по политическим мотивам? Как воспринимают сотрудника ФБК, отправленного принудительно на архипелаг в Северном Ледовитом океане: это пойманный уклонист или политический заключённый?

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