"Команч" выиграл, но рекорд не побил

100-футовая яхта Comanche — победитель 75-й гонки "Сидней-Хобарт", одной из самых престижных и сложных в мире.

Супермакси захватила лидерство практически с самого начала, но экипажу пришлось побороться и пережить немало неприятностей. Уже у берегов Тасмании рейсер сперва попал в штиль на полчаса, а потом что-то заблокировало руль яхты.

Тем не менее, "Команч" первым пересёк финишную черту с результатом в 42 часа, 30 минут и 24 секунды. Яхте не удалось побить собственный рекорд скорости в этой гонке, установленный в 2017 году: 33 часа 15 минут.