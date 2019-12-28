Дипломатический скандал

Испания оказалась в центе дипломатический скандала, разразившегося между правительством Мексики и временными властями Боливии.

Полиция Боливии не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе сопровождавших поверенную в делах Испании в южноамериканской стране.

МИД Боливии сообщил, что испанских дипломатов сопровождали вооруженные люди в масках. Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик заявила, что страна обратится с жалобой в ЕС, ООН и Организацию американских государств.

"Эти бесчинства затрагивают достоинство и и суверенность боливийского государства , его национальную безопасность и представляют угрозу физической неприкосновенности наших гостей, сотрудников посольства и местных жителей", — сказала Карен Лонгарик.

Ранее глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард сообщил, что его страна намерена обратиться в международную судебную инстанцию с жалобой на действия правоохранительных органов Боливии, сотрудники которых выставили оцепление вокруг посольства республики в Ла-Пасе, на территории которого получили убежище несколько боливийских экс-министров. Временные власти Боливии выдали в отношении них ордер на арест по обвинению в терроризме и подстрекательстве к мятежу.