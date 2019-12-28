Взрыв в Могадишо

В результате взрыва заминированного грузовика в столице Сомали Могадишо погибли свыше 70 человек, десятки — пострадали. Число жертв может возрасти.

Взрыв прогремел вблизи контрольно-пропускного пункта, расположенного на въезде в город. Транспортное средство был остановлено службами безопасности. В правоохранительных органах заявляют, что целью нападения был центр по сбору налогов.

Мэр Могадишо Омар Филиш сообщил, что большинство погибших и раненых — студенты местного университета. В момент взрыва они возвращались на занятия. Погибли также двое граждан Турции.

Ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Несколько лет назад из Могадишо вытеснили боевиков радикальной исламистской группировка "Аш-Шабаб", теперь они контролируют часть южных и центральных районов Сомали. В октябре 2017 года жертвами взрыва заминированного грузовики в Могадишо стали свыше 500 человек.