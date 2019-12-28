Лавина в итальянских Альпах

По меньшей мере три человека стали жертвами лавины в долине Сеналес в итальянских Альпах — женщина и две семилетние девочки. Еще двое лыжников получили травмы — мужчина и его 11-летний сын. Все погибшие и пострадавшие — граждане Германии, входили в одну туристическую группу.

Лавина сошла с ледника на склоне горы Тойфельсэгг. В спасательной операции участвовали более 70 человек. Экипажи несколько поисковых вертолётов, в том числе из соседней Австрии, удостоверились, что пропавших без вести не осталось.

В Альпах сейчас сохраняется довольно высокая опасность схода лавин. В Больцано попавшего в снежную массу лыжника спасли товарищи. В четверг на самой высокой горе итальянских Альп — Гран-Сассо — обнаружили тела трёх альпинистов, погибших на этой неделе.