Студенческие протесты в Басре

В иракской Басре не прекращаются массовые протесты студентов. Они возмущены тем, что правительство отложило назначение премьер-министра вместо покинувшего этот пост Аделя Абделя Махди. Он ушёл в отставку в начале декабря, и с тех пор кресло главы кабмина остаётся вакантным. Президент Бахрам Салех парламент никак не может договориться о кандидатуре нового премьера с парламентом, и глава государства объявил, что в сложившейся ситуации уйдёт в отставку.

"Жители Басры, как и весь иракский народ, отвергают иностранное вмешательство и действия проиранских партий Ирака, не позволяющих назначить такого главу правительства, который слышал бы голос народа и видел его страдания", - говорит один из демонстрантов.

Волна антиправительственных протестов в Иране не спадает с начала октября. Люди вышли на улицы, обвиняя власти в коррупции, растущей безработице и катастрофическом падении уровня жизни. Они требуют назначить на пост премьер-министра независимого кандидата.

В ходе подавления демонстраций погибли более 450 человек, тысячи получили ранения.