"Перекупщики, вон из Гонконга!"

Новые столкновения между полицейскими и протестующими Гонконга произошли в субботу в торговом центре города Шён Шуй, расположенном на границе между специальным административным районом Китая и остальной территорией страны. Несколько человек были арестованы.

"Убирайтесь на материк!", "Вон из Гонконга", - скандировали активисты. Они в очередной раз выступили против торговцев с материкового Китая, которые закупают оптом беспошлинные товары для дальнейшей продажи в других районах Поднебесной. Протестующие говорят, что перекупщики подогревают инфляцию, стимулируют рост цен на недвижимость, а сами при этом уклоняются от уплаты налогов.

Протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Первоначальное возмущение законом об экстрадиции заключённых в другие районы Китая переросло в протесты против социальных проблем и требования большей свободы.