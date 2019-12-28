Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Китай

"Перекупщики, вон из Гонконга!"

 Комментарии
  Кнарик Хачатрян 
"Перекупщики, вон из Гонконга!"
Авторское право
AFP
Размер текста Aa Aa

Новые столкновения между полицейскими и протестующими Гонконга произошли в субботу в торговом центре города Шён Шуй, расположенном на границе между специальным административным районом Китая и остальной территорией страны. Несколько человек были арестованы.

"Убирайтесь на материк!", "Вон из Гонконга", - скандировали активисты. Они в очередной раз выступили против торговцев с материкового Китая, которые закупают оптом беспошлинные товары для дальнейшей продажи в других районах Поднебесной. Протестующие говорят, что перекупщики подогревают инфляцию, стимулируют рост цен на недвижимость, а сами при этом уклоняются от уплаты налогов.

Протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Первоначальное возмущение законом об экстрадиции заключённых в другие районы Китая переросло в протесты против социальных проблем и требования большей свободы.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.