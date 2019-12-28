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Франция

Предновогодние акции протеста во Франции

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  Ирина Шелудкова 
Предновогодние акции протеста во Франции
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AFP
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В последнюю субботу уходящего года в городах Франции продолжились протестные акции профсоюзов и движения "желтых жилетов". Конфликт на почве проведения пенсионной реформы уже превысил 22-дневный срок аналогичной забастовки, проходившей в 1995 году, а "желтые жилеты" вышли на улицы в конце 2018 года.

Жители франци адаптировались к условиям затяжной стачки работников железнодорожного транспорта и используют альтернативные способы передвижения — около 300 тысяч билетов не нашли покупателей на этих выходных.

В правительстве заявляют, что один из крупнейших синдикатов — "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) — находится "в систематической оппозиции", в отличие от "более конструктивных" "Французской демократической конфедерации труда" (CFDT) и "Национального союза автономных синдикатов". Новый раунд переговоров между правительством и профсоюзами состоится 7 января.

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