Размышления о человеке и природе

Коллажи, скульптуры и инсталляции, представляющие 24 года творческой карьеры финской художницы Кайи Киуру - на выставке, открывшейся в Художественном музее Рованиеми, который называют "городским оазисом посреди нетронутой арктической природы Лапландии". Лучше места для такой выставки не найти: шерсть, дерево и другие местные материалы в традиционной обработке использует Киуру в своих работах.

"Она творит в непосредственной связи с природой, - говорит куратор выставки Айра Хуовинен, - преображает её, придаёт ей другую форму, и в итоге получается что-то иное, заставляющее нас задуматься".

Заставляют задуматься и фотографии Кайи Киуру - так, герои серии "Демонстрация"высказывают свою точку зрения по разным вопросам, предлагая посетителям выработать собственную.

Другая серия - "Насилие над природой" - размышление о взаимодействии человека с окружающей средой.

"Мы надеемся, что выставка вдохновит посетителей на то, чтобы они пересмотрели своё отношение к природе, осознали то, как они с ней обращаются: как потребители - или как любящие люди, получающие удовольствие, но оставляющие после себя природу в её первозданном виде", - говорит Айра Хуовинен.

Кайя Киуру не судит, не критикует. Она просто констатирует факты изменения природы под воздействием человека. Выставку её работ можно будет увидеть в Художественном музее финского Рованиеми до 12 января 2020 года.