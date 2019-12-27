"Авангарды" встали на боевое дежурство

В России в пятницу заступил на боевое дежурство первый полк РВСН, оснащённый ракетами с боевыми блоками "Авангард". Об этом официально сообщило министерство обороны.

"Авангард" фактически представляет собой боеголовку, способную выполнять сложные манёвры на гиперзвуковой скорости — в 20-30 раз больше скорости звука, и обходить системы ПРО. В открытой печати утверждается, что способов перехватить такой маневрирующий блок сегодня не существует. К цели "Авангард" доставляют "обычные" межконтинентальные ракеты.

О том, что Россия разрабатывает такое оружие, впервые объявил Владимир Путин в марте 2018 года. Тогда президент России сообщил, что существует целый комплекс программ по гиперзвуковым ракетам наземного, воздушного и морского базирования. Кадры испытаний "Авангарда" появились в декабре 2018-го.

Точные характеристики этих комплексов засекречены. В то же время сообщается, что к работе над программой приступили ещё в середине 1980-х, но после распада СССР проекты были заморожены. Работы решено было возобновить после 2001 года, когда США объявили о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.