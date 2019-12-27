РФ оспорила решение по допингу

РУСАДА официально оспорило санкции Всемирного антидопингового агентства, согласно которым российские спортсмены на 4 года лишаются возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом.

Официальное письмо о несогласии с таким решением РУСАДА отправило в пятницу. Об этом сообщил гендиректор организации Юрий Ганус:

"Данный пакет документов содержал уведомление о несогласии с санкциями ВАДА в установленной форме, письмо-уведомление было утверждено на собрании учредителей (РУСАДА). Так как невозможно внести изменения в данное письмо, я счел необходимым написать сопроводительное письмо, которое также содержало мою позицию".

Теперь решение за Спортивным арбитражным судом в Лозанне. По мнению главы наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева, Ганус поступил неэтично, отправив в ВАДА сопроводительное письмо со своей личной позицией.

Ранее гендиректор РУСАДА заявлял, что апелляция лишь отсрочит вступление решения WADA в силу:

"По моему профессиональному мнению, у РУСАДА нет перспектив по делу, которое будет оспариваться (в Спортивном арбитражном суде)".

По итогам проверки базы данных московской лаборатории, эксперты WADA сделали вывод, что в ней проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 года.

Он был основан на расследовании комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте от 2016 года и строился на копии базы данных, которую сделал Григорий Родченков, бежавший в США.