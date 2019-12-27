"Вирусный" остров

Особые меры защиты и постоянная дезинфекция. Это место называют самым опасным в Германии.

На острове Римс в Грайфсвальдский заливе Балтийского моря расположился научно-исследовательский институт.

Учреждение специализируется на вирусах животных, которые могут быть смертельно опасными для человека.

На этом клочке земли на юге от туристического острова Рюген учёные изучают такие вирусные заболевания как бешенство, африканская чума свиней или вирус Эбола.

Франц Конратс, вице-президент научно-исследовательского института Фридриха Лёффлера:

"Ошибка человека в том, что люди неправильно утилизируют мясные продукты из тех зон, где, например, есть случаи африканской чумы свиней. Попросту говоря, они выбрасывают бутерброд с колбасой, который опасно есть, но патоген там остаётся, далее он попадает к диким свиньям, и они заражаются".

Здесь в лабораториях содержатся более 10 000 представителей природного мира: от комаров до мышей и рыб, а также около 100 парнокопытных.

Тяжело больных животных ученые усыпляют.

Этот центр вирусологии считается старейшим в мире. При нацистах здесь около 800 восьмисот ученых разрабатывали биологическое оружие, затем в институте работали ученые ГДР.

Сейчас здесь расположены 89 лабораторий, а с 2008 власти Германии выделили 300 млн евро на модернизацию центра.